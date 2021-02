Il peso di giocare Frosinone-Pescara: gara cruciale? Le aperture dei quotidiani

La 24^ giornata del campionato di B si aprirà questa sera con Frosinone-Pescara, una gara che mette in palio sì tre punti, che pesano però molto di più (consueto live match su TuttoMercatoWeb.com): da un lato Alessandro Nesta è chiamato a dare la sterzata decisiva alla formazione ciociara che in casa sta faticando particolarmente, dall'altra Gianluca Grassadonia è all'esordio sulla panchina del Delfino, ultimo in classifica.

Il Corriere dello Sport confronta proprio i due tecnici: "Nesta al Frosinone: «Ora la gara perfetta». Il tecnico carica: «Bisognerà sbloccare subito il risultato. E non sarà facile»", "Grassadonia debutta e riaccende il Pescara. «Dobbiamo provare a giocarcela. Se sono qui è perché alla salvezza ci credo davvero»".

"Frosinone a caccia dei playoff. Grassadonia debutta con il Pescara" è invece l'apertura de La Gazzetta dello Sport.

Sulla stampa nazionale chiude Tuttosport: "Grassadonia esame Nesta". Che prosegue poi: "Dopo aver ritrovato il successo esterno, il Frosinone vuole brindare anche tra le mura amiche a quella vittoria che manca ormai dal 5 dicembre contro il Chievo. Al cospetto dei laziali arriverà un Pescara giunto al terzo avvicendamento stagionale in panchina. [...]La “prima” di Gianluca Grassadonia per capire se si può tornare a sperare o se la discesa verso la Serie C è irreversibile. Le indicazioni della settimana per il tecnico salernitano sono state positive".

Spazio quindi a quella locale, con Il Messaggero - ed. Abruzzo che titola "Oggi a Frosinone c'è il Pescara ter", per andare quindi al dettaglio: "Grassadonia punta sul Pescara dei migliori per partire forte nella notte del suo debutto, questa sera (ore 21) allo Stirpe contro il Frosinone. Gioca chi è al top, gli altri attendono in panchina o in tribuna. E' la linea biancazzurra per lanciare l'operazione-salvezza nelle ultime quindici partite della stagione. Dopo cinque giorni di lavoro, il nuovo allenatore e i membri dello staff ha tracciato la linea. Tanti giocatori indisponibili, altri li abbiamo fermati perché non al meglio".

Il Messaggero - ed. Frosinone, invece: "«Serve un cambio di marcia»", accennando alle parole di Nesta. "Dopo il ritorno alla vittoria contro l'Entella a Chiavari, il Frosinone cerca continuità nel massimo risultato questa sera (fischio d'inizio di Meraviglia alle 21:00) al Benito Stirpe contro l'altra ultima della classe, il Pescara. Vorrebbe dire tornare alla vittoria in casa dopo oltre due mesi e mezzo di astinenza. Gli ultimi tre punti conquistati allo Stirpe risalgono al 3-2 del match contro il Chievo lo scorso 5 dicembre. Da li in avanti tre pareggi e due sconfitte in casa che hanno proiettato i canarini dalla possibile zona promozione diretta al di fuori dai playoff", la chiosa.