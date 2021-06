Il presidente dell'Empoli Corsi a Il Secolo XIX: "Dionisi, capitolo chiuso". La Samp accelera

"Con noi Dionisi è un capitolo chiuso. Non mi interessa né di lui né della Sampdoria, io mi comporto diversamente". Questo il breve virgolettato, riportato dall'edizione odierna de Il Secolo XIX, con il quale il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha ufficializzato la rottura con il tecnico intorno alle 17.40 di ieri. Dionisi ha messo nel mirino la Sampdoria, lo ha ribadito a più riprese al patron degli azzurri, che si è irrigidito e ha preso atto del fatto che non ci fossero margini per trattare. Corsi, che ha individuato in Andreazzoli la soluzione più facile per la successione, ha chiesto ai blucerchiati un gesto di generosità per liberare l'allenatore della promozione in A dei toscani - o soldi o il prestito gratuito di Ferrari - ricevendo da Ferrero un secco no come risposta. Una possibilità è esonerare Dionisi e tenerlo fermo, ma in questo caso dovendogli pagare l'ingaggio per un anno. O in alternativa temporeggiare, sperando che la Samp o altri club interessati facciano qualche passo.