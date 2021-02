Impresa o addio. Corriere dello Sport: "Per Gattuso fondamentale andare avanti in Europa"

Il futuro in pochi giorni, per Rino Gattuso. Come scrive il Corriere dello Sport, le sorti del tecnico azzurro passano dalla Spagna. Nel momento in cui De Laurentiis ha dialogato con Benitez, Allegri, Spalletti e addirittura Sarri il margine rischio si è ampliato, dunque il Napoli deve invertire la rotta al volo già domani col Granada, in Europa League, per non andare in contro a un divorzio - si legge - comunque difficile da evitare, secondo l'aria che tira.