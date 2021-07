Insigne e il futuro. Corriere dello Sport: "De Laurentiis in silenzio, rinnovo a rischio"

vedi letture

"De Laurentiis in silenzio, rinnovo a rischio", titola stamane il Corriere dello Sport su Lorenzo Insigne. Non si vedono e non si parlano dall'ultima di campionato Insigne e De Laurentiis. Non si sono sentiti per il trentesimo compleanno di Lorenzo e neanche dopo la vittoria dell'Europeo. Il capitano azzurro ha parlato con Spalletti, quello sì, ma a far rumore è il silenzio tra lui ed il presidente. A ieri ancora nessun incontro è stato pianificato, nè con l'agente nè con il giocatore. Qualche club inglese, poi francesi e spagnoli hanno iniziato a chiedere informazioni su Lorenzo. Il Napoli pare intenzionato ad offrire un rinnovo ad ingaggio ridotto, mentre Insigne non è incline ad accettare riduzioni, anzi: vorrebbe un ritocco verso l'alto e la libertà sui diritti d'immagine. O rinnovo o cessione, altrimenti si avvierà verso la strada del parametro zero, come già successo con tanti giocatori negli ultimi mesi: e non sempre finisce a tarallucci e vino.