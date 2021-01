Inter, due passi indietro. Corriere della Sera: "Conte sul banco degli imputati"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Conte sul banco degli imputati". Il gol di Mancini consolida le ambizioni di Fonseca, ma non quelle del tecnico nerazzurro che soltanto con il tempo capirà quanto peso abbiano i due punti lasciati all'Olimpico dopo aver messo sotto la Roma per un'ora almeno. Sotto accusa i cambi con Perisic, Gagliardini e soprattutto Kolarov per Lautaro, Vidal ed Hakimi, fino a quel momento straripante. Young ha dovuto spostarsi a destra e Karsdorp, fin lì nullo, è rinato così da dilapidare un vantaggio meritato che stava pure stretto all'Inter nel punteggio visto il clamoroso errore di Vidal.