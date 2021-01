Inter, Tuttosport: "Conte in trincea per lo scudetto"

"Andremo in guerra con gli uomini che abbiamo" è stata la reazione di Antonio Conte dopo che Zhang da Nanchino aveva dettato la linea di Suning sul mercato. Così scrive Tuttosport analizzando il futuro dei nerazzurri, che proveranno a partire da domani a dare la caccia al Milan, ma con gli occhi fissi nello specchietto retrovisore. L'allenatore, alla luce della doccia gelata ricevuta da Suning, intende sgravare l'Inter da ogni responsabilità: considerazione che trae forza dalla differenza di budget con la Juventus. Battendo il Crotone, Conte centrerebbe l'ottava vittoria consecutiva in campionato, staccando Spalletti e Stefano Pioli. Tra l'altro l'allenatore del Milan è l'ultimo interista a essere riuscito a fare a un gennaio da urlo, centrando quattro vittorie in altrettante partite. Da allora la "maledizione del primo mese dell'anno" ha zavorrato le speranze di tutti i colleghi, compreso Conte. L'Inter stavolta dovrà invertire la rotta per restare in alto.