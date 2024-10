Inter, Inzaghi si affida a Thuram: il tecnico chiede un cambio di passo all'attaccante

vedi letture

L'Inter cerca, nuovamente, i gol di Marcus Thuram. Questa sera la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo contro il Torino per cercare di chiudere in bellezza il mini-ciclo di ferro iniziato poco più di un mese fa. Una partita insidiosa ma che i nerazzurri potranno affrontare davanti al loro pubblico per provare a rimanere in scia del Napoli dell'ex Antonio Conte, capolista e reduce dal successo di ieri sera contro il Como per 3-1.

E il tecnico si affiderà ancora una volta all'attaccante francese. La partenza in campionato è stata davvero forte, si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, con le doppiette contro Genoa e Atalanta ma adesso è a secco da un po'. Ecco che Inzaghi chiede un cambio di passo al francese per tornare ad essere decisivo.