Inter, ottimismo per Skriniar. Gazzetta: “I nerazzurri sperano di rinnovare entro un mese”

La Gazzetta dello Sport definisce “neppure troppo interlocutorio” l’incontro di ieri tra l’Inter e Milan Skriniar. L’ottimismo è reale, il giocatore non ha ancora scelto il suo domani. L'apertura al dialogo è significativa, di sicuro è il segnale che l’offerta del Psg della scorsa estate non è vincolante in ottica futura. La prossima settimana ci sarà un nuovo vertice: i dirigenti nerazzurri sperano di arrivare a una soluzione nel giro di un mese. Non sono previsti accordi previ o clausole rescissorie.