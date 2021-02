Isola felice. La Stampa: "Il Toro sbanca Cagliari e vola a +5 sul terzultimo posto"

La Stampa dedica spazio all'importante successo del Torino alla Sardegna Arena: "Il Toro sbanca Cagliari e vola a +5 sul terzultimo posto", scrive il quotidiano. Un colpo da effetti speciali quello di Davide Nicola che conquista la prima vittoria sulla panchina granata, evitando il sorpasso del Cagliari e portandosi a +5 sui sardi. Zero Toro nel primo tempo, grande prova difensiva di Izzo e Nkoulou. Nella ripresa Cagliari con il pallino del gioco in mano ma col passare dei minuti è uscita fuori la formazione granata che ha trovato il gol vittoria con uno stacco imperioso di Bremer su corner di Ansaldi (4° gol per il difensore). Nicola brinda al primo successo e aspetta Sanabria in vista dell'impegno di venerdì sera con il Sassuolo.