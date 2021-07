Jorginho sfida Busquets. Tuttosport: "La finale passa dal centrocampo"

Tuttosport riporta come lo spagnolo Busquets, che nelle prime due gare ha lasciato il posto a Rodri per smaltire la convalescenza per Covid, abbia la velocità di pensiero di Jorginho nello scarico palla, ma non possieda le movenze per accompagnare l'azione quando riparte. Mancini e Luis Enrique non cambieranno interpreti stasera, ma il ct azzurro ha qualche asso in più a disposizione in panchina: Pessina e Locatelli non sono mai passati inosservati quando sono stati chiamati in causa a differenza di Rodri oppure il napoletano Fabian Ruiz e il "brindisino" Thiago Alcantara.