Joya da Champions prima dell'addio. Corriere dello Sport: "Ultima allo Stadium per Dybala?"

Quella di oggi potrebbe essere l'ultima partita di Dybala allo Stadium? Il Corriere dello Sport analizza la situazione dell'argentino che è legato alla Juve e vuole a tutti i costi raggiungere il quarto posto, nonostante il rinnovo rimanga lontano e le parti siano sempre più distanti nel tentativo di trovare un accordo. In questa stagione l'assenza di Dybala ha pesato tanto nel rendimento di questa stagione e stasera sarà lui ad affiancare Ronaldo nell'assalto ai nerazzurri. Per Paulo potrebbero essere gli ultimi allo Stadium con la maglia bianconera. Molto dipenderà dall'esito della stagione, dall'eventualità che la società sia costretta a ridimensionarsi in caso di retrocessione in Europa League.