Juve, contatto per Koopmeiners ma l'Atalanta non fa conti. Resiste la prima alternativa Samardzic

vedi letture

La Juventus vuole rinnovare il suo centrocampo e ha messo nel mirino Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell'Atalanta ha diversi estimatori in Italia e soprattutto all'estero e ha una valutazione da 60 milioni di euro. Secondo La Stampa oggi in edicola, la Juve è pronta a presentare un'offerta da 45 milioni, bonus compresi, ma la Dea non ha intenzione di fare sconti.

La partita rimane aperta perché è previsto un rilancio bianconero e con l'inserimento di una contropartita con giovani come Huijsen o Soulé che potrebbero fare al caso di Gasp. Intanto, resiste nell'indice di gradimento la prima alternativa all'olandese, ovvero Lazaar Samardzic dell'Udinese: la Juve ha chiesto informazioni sul serbo.