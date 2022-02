Juve-Dybala, futuro ancora da decifrare. Tuttosport: "Tensione con l'agente?"

vedi letture

È in programma oggi il Consiglio d'Amministrazione della Juventus. Tra i molti argomenti che verranno dibattuti - scrive oggi Tuttosport -, non mancherà quello relativo alla situazione contrattuale di Dybala. Il futuro dell'argentino rappresenta uno snodo fondamentale per le strategie di mercato dei bianconeri, che nelle prossime settimane torneranno a dialogare con Jorge Antun, l'agente della Joya. Non è peraltro escluso che nel prossimo incontro ci possa essere un filo di tensione: l'offerta sarà al ribasso rispetto a quella formulata qualche mese fa (verrà ridotta la parte fissa, con conseguente aumento di quella variabile), e soprattutto la parte di commissioni da riconoscere al procuratore potrebbe subire un taglio netto.