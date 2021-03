Juve, mossa per Aguero. Gazzetta dello Sport: "Il piano bianconero per il Kun"

Aggiornamenti importanti sul fronte Aguero-Juve da La Gazzetta dello Sport: "Il piano bianconero per il Kun" scrive il quotidiano. I bianconeri, già da un paio di mesi, si sono mossi per il Kun, sondando il terreno. Barcellona e PSG hanno effettuato le prime mosse ma senza affondare il colpo, forse al momento chi si è portato più avanti è proprio il club bianconero. La Juve lavora per anticipare la concorrenza e può sfruttare il Decreto Crescita che permetterebbe un risparmio del 50% sulle tasse. Aguero ha guadagnato 15 milioni a stagione al City e non vorrebbe andare lontano da quella cifra ma la Juve potrebbe giocare sulla durata del contratto provando a chiudere a 10 milioni a stagione, per 3 anni.