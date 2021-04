Juve-Napoli, sfida al Covid. Il Mattino: "L'Asl di Torino dà il via libera per la gara"

Sette calciatori positivi dopo il ritiro con la Nazionale, l'imbarazzo della Federazione cresce con l'aumento dei casi. Non è a rischio la sfida di quest'oggi tra Juventus e Napoli. "L'Asl di Torino dà il via libera per la gara" scrive Il Mattino. La Federazione dovrà porsi degli interrogativi su cosa non ha funzionato e ora i club della nostra Serie A ballano sui carboni ardenti. Il Sassuolo ha scelto di escludere a scopo precauzionale Locatelli, Ferrari e Muldur: nessuno può costringere a schierare i tre calciatori così come nessuno può costringere il Napoli a non schierare Insigne, Meret e Di Lorenzo che infatti saranno titolari. La Juve ha due positivi, lo stesso numero che all'andata costò il rinvio del match. Questa volta però si gioca, lo ha assicurato Carlo Picco, direttore generale della Asl di Torino: "Le due situazioni sono differenti". La bolla Juve non sarebbe stata scalfita visto che i contagi arrivano dalla Nazionale.