Juve, rispunta Milinkovic-Savic. Gazzetta: “C’è già un accordo di massima per l’ingaggio”

vedi letture

La Gazzetta dello Sport scrive che, con la qualificazione alla Champions in cassaforte, la Juventus pensa al futuro. Rispunta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Strada in salita - si legge - Contatti con l’agente già avviati: il giocatore vuole restare in Italia ma Lotito chiede 70 milioni. Tra la Juve e il procuratore del serbo, Mateja Kezman, ci sono già stati dei contatti. Ci sarebbe già anche un accordo di massima per l’ingaggio (contratto da 4 milioni a stagione, ora ne guadagna poco più di tre) per 5 anni. Il club bianconero ha un tesoretto di 50-60 milioni che Allegri vorrebbe destinare all’acquisto di un centrocampista esperto e di spessore. Lotito però parte da una base di 70 milioni.