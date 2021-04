Juve senza Joya col Genoa. Corriere dello Sport: "Dybala non è pronto, il suo sinistro sì"

vedi letture

La Juventus scenderà in campo allo Stadium contro il Genoa, con la solita coppia Morata-Ronaldo in attacco. Niente Paulo Dybala, che partirà dalla panchina nonostante la rete che ha deciso il match col Napoli, come annunciato da Andrea Pirlo in conferenza stampa. Si sofferma su questo il Corriere dello Sport che in taglio alto titola così: "Dybala non è pronto, il suo sinistro sì".