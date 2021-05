Juve, Szczesny il tradito. Corriere della Sera: "Paratici cerca un acquirente ma non lo trova"

Szczesny rischia di lasciare la Juventus nel prossimo mercato. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera il polacco ha un contratto pesante da 6,5 milioni annui fino al 2024. Non sono molti i club che possono permetterselo e i bianconeri stanno cercando di trovargli una sistemazione, anche se per il momento Paratici non ha trovato un acquirente. In Inghilterra il mercato dei portieri è bloccato, e se non Paratici non dovesse trovargli una squadra sarebbe un problema.