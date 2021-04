Juve, ultimo patto. Tuttosport: "Pirlo deve tirare fuori la grinta della squadra per il rush finale"

"Il problema è la testa, anzi le teste dei giocatori della rosa di Andrea Pirlo". Esordisce così Tuttosport che spiega come sia difficile per il tecnico tenere tutti sull'attenti per evitare l'umiliazione dell'Europa League: sono pochi quelli certi di un posto nella Juventus della prossima stagione. Il tecnico dei bianconeri invece che la tattica dovrebbe allenare le teste, mettere i calciatori davanti alle loro responsabilità, sovralimentarli le motivazioni, ricompattare il gruppo. Madama può vincerle tutte e 5 se fa questo step mentale, ma, al contrario, ha anche limiti psicoemotivi per non vincerne neanche più una.