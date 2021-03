Juventus-Benevento, la vigilia si tinge di polemica. Corriere dello Sport: "L'avvelenata di Pirlo"

vedi letture

La Juventus è chiamata a battere il Benevento oggi per coltivare ancora qualche chance di strappare all'Inter il primato e lo scudetto a fine campionato. E la vigilia di Juventus-Benevento, come scrive il Corriere dello Sport si tinge di polemica: "L'avvelenata di Pirlo: Conte fortunato", titola il quotidiano facendo riferimento a queste parole pronunciate dal tecnico bianconero in conferenza stampa: "Noi in campo senza molti malati, loro fermati dalla Asl".