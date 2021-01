Juventus, serve una punta. Corriere di Torino: "Caccia al gol sul mercato"

"Caccia al gol sul mercato", titola stamane il Corriere di Torino. Ieri è iniziato il mercato, quello definito di "riparazione", e questa volta la Juventus sembra davvero dover aggiustare qualcosa. Piace Olivier Giroud, ma dopo i contatti dei mesi scorsi il Chelsea non sembra più disposto a lasciarlo partire a gennaio. Più calda la pista che porta allo svincolato Pellè, di rientro dall'esperienza cinese, conteso anche dall'Inter e da mezza Premier. In settimana dovrebbe arrivare la sua risposta a tutte le offerte ricevute. La Juventus offre 18 mesi di contratto e un ruolo d'alternativa d'esperienza ai tre titolari. Sullo sfondo altri profili, da Llorente a Pavoletti, passando per Memphis Depay e Sam Lammers, che l'Atalanta darà in prestito.