Kakà alla Gazzetta: "Leao fantastico, se vuole andare via è il momento, ma per me deve restare"

In vista del derby di Milano, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è intervenuto Kakà, pallone d’oro con la maglia del Milan. Questo un estratto: “Sul Milan peseranno i tanti gol subiti nelle ultime partite, ma c’è sempre un derby per riprendersi. Bisogna sfruttare un appuntamento importante per ripartire. Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan non ha niente in meno dell’Inter. Leao? Un giocatore fantastico, mi piace tantissimo. Se considera il calcio italiano come un calcio di passaggio fa bene ad andarsene, è il momento giusto. Io gli consiglierei di restare, perché non considero il calcio italiano un calcio di passaggio. E a volte lasciare il Milan non è una buona idea”.