Kean, suggestione azzurra. La Nazione: "Napoli in attesa, la Fiorentina per ora resiste"

"Kean, suggestione azzurra. Napoli in attesa, la Fiorentina per ora resiste" scrive La Nazione in edicola quest'oggi soffermandosi sul calciomercato della Fiorentina. Il futuro di Moise Kean resta in bilico tra l’offerta dall’Arabia e un nuovo scenario tutto italiano con la possibile chiamata del Napoli di Antonio Conte che cerca un vice-Lukaku.

Possibile che Conte sogni dimettere Moise in competizione con Lukaku nell’anno del ritorno in Champions. Ipotesi più affascinante dell’operazione Lucca, fermo restando che il preferito pare essere (non senza difficoltà) Darwin Nunez. Ma l’impressione è che il Napoli non si muoverà entro il 15 luglio, giorno di scadenza della clausola.

Intanto la Fiorentina pensa anche al futuro di Rolando Mandragora. Il centrocampista ha un altro anno di contratto ed è tentato dal Betis Siviglia. Arrivata l'offerta da parte degli spagnoli (4 milioni di euro) ma ritenuta troppo bassa dalla Viola.