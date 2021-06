L'amuleto Lino Banfi al Corriere dello Sport: "Mancini è stato carino. E ora segna Chiellini"

È stato l'amuleto dell'esordio dell'Italia a Euro 2020. Lino Banfi, cui Immobile e Insigne hanno tributato i rispettivi gol contro la Turchia, racconta il retroscena di quella dedica ai taccuini del Corriere dello Sport: "Mancini è stato molto carino. Un altro avrebbe potuto tagliare corto e dire alla squadra di lasciar perdere queste stupidaggini. Lui invece ha addirittura mostrato il video che avevo inviato ai giocatori, riproponendolo poco prima della gara contro la Turchia. È stato fantastico". Quel "porca puttèna" gridato da Immobile e Insigne è già un tormentone: "Vorrei che fosse tutto lo stadio a cantarlo - ha aggiunto -, sulle note del nostro classico 'po-po-po-po-po'. Potrebbe trasformarsi in un 'po-po-por-ca-put-tè-na'...". Dopo il match con la Turchia Banfi ha parlato anche con Chiellini: "Gli ho detto che adesso aspetto un suo gol di testa e che stavolta, subito dopo aver segnato, dovrà urlare due volte 'porca puttèna'". Il comico ne ha anche per un altro giocatore: "Quando ho saputo che Castrovilli, di Canossa di Puglia come me, è stato aggregato al gruppo, mi sono subito mosso e ho fatto portare da Barella un po' di cozze pelose da dare ai giocatori. Quelle d'altronde erano anche il segreto della mia Longobarda...".