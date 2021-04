L'apertura de L'Equipe questa mattina: "Vieira esce dal silenzio"

"Vieira esce dal silenzio". Questo il titolo di apertura in prima pagina usato quest'oggi da L'Equipe dopo una lunga intervista all'ex centrocampista francese. A più di quattro mesi dalla partenza dal Nizza, Patrick Vieira si è confidato a lungo con il quotidiano. L'ex campione del mondo vuole trovare una panchina senza indugi: "Sono all'inizio della mia carriera da allenatore, ma non avrei mai immaginato di negarmi. Sono in sintonia con questa generazione. Non si può far andare avanti le cose quando si dice pubblicamente che il razzismo non esiste".