L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "È MilanIC"

"È MilanIC". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. Il riferimento è agli obiettivi di mercato in entrata dei rossoneri: il bomber viola Vlahovic e il trequartista del Cska Mosca Vlasic. Sarebbero questi i due profili che il Milan ha scelto per colmare il gap. E infine, scrive la rosea, rimane ottimismo su Ibrahimovic.

Parma-Genoa - Spazio in taglio laterale all'anticipo giocato ieri sera al Tardini, vinto in rimonta dal Genoa per 1-2. Scamacca. con una doppietta, oscura la perla di Pellè. Il Genoa si rilancia, mentre il Parma affonda sempre di più in classifica.



Nuova formula bianconera - Spazio in taglio laterale al nuovo assetto e scacchiere che potrebbe schierare Andrea Pirlo contro il Benevento. Per la rimonta il tecnico bianconero si affida a CR7 e Morata, con l'aggiunta di due frecce sulle fasce. Presumibilmente saranno Chiesa e Kulusevksi.