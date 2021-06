L'apertura de La Gazzetta dello Sport: "Siamo tutti Azzurri!"

"Siamo tutti Azzurri!". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Roma abbraccia la Nazionale che debutta alle 21:00 all'Olimpico contro la Turchia. Mancini: "Onoriamo la maglia". Dopo un'attesa di cinque anni, l'Italia si affida a Jorginho in regia e ad Insigne per inventare davanti. In 15.000 presenti allo stadio (anti Covid) che riapre: c'è anche Sergio Mattarella. La Francia è l'assoluta favorita con Mbappé stella dei Blues, Lukaku e Foden all'inseguimento con Belgio e Inghilterra. E anche gli Azzurri possono dire la loro.