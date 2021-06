L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Giroud pensaci tu"

vedi letture

"Giroud pensaci tu". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sul Milan. L'attaccante francese, attualmente in forza al Chelsea campione d'Europa, vuole giocare con Ibrahimovic nel Diavolo da Champions League. Per l'ex Arsenal pronto un contratto biennale. I rossoneri stringono per il re di Coppe.

Antonio Conte - Ampio spazio dedicato, in prima pagina, anche all'ex tecnico dell'Inter nella parte immediatamente sotto all'apertura con il titolo seguente: "Si tuffa sul Tottenham (con Paratici)". In arrivo un clamoroso doppio sì. A Londra la coppia, che tanto bene ha fatto alla Juventus, potrebbe ricomporsi.

Giacomo Raspadori - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina all'attaccante del Sassuolo con il titolo seguente: "Un ragazzo d'oro". L'11 giugno partirà l'Europeo con il classe 2000 che rappresenta la sorpresa: effetto Pablito e un derby-mercato. Intanto De Zerbi lo incorona: "Ideale per Mancini. Ed io in Ucraina mi completo".

Inter - "Resto". Queste le parole di Romelu Lukaku che il giornale riporta nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. Oggi firma Simone Inzaghi, ma ci pensa il belga a rassicurare tutti i tifosi nerazzurri con dichiarazioni che non lasciano spazio ad equivoci: "Ho già parlato con il nuovo tecnico e mi trovo molto bene. Voglio vincere ancora qui".

Lionel Scaloni - Il ct dell'Argentina trova spazio nel taglio laterale della prima pagina con un'intervista, il cui titolo è il seguente: "Dybala è solo in pausa. Juve, presto tornerà al top". Nessuna paura per la Joya che, per il suo commissario tecnico, risulta essere un vero e proprio talento di cui beneficeranno i bianconeri.

Serie A - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per il nostro campionato con il valzer delle panchine a tenere banco ed il titolo seguente: "Sarri-Lazio, girono verità. Di Francesco verso Verona. Spezia: resta Italiano". Tantissimi top in cerca di una collocazione, ma anche tante sorprese confermate al loro posto.