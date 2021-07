L'apertura de La Gazzetta dello Sport sulla Juventus: "Signora, sei già al Max"

"Signora, sei già al Max". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Via all'Allegri-bis, c'è tanta carica. L'allenatore dei 5 titoli di fila alla Juventus riparte tra l'euforia: i tifosi chiedono la Champions League, ma il primo obiettivo resta lo Scudetto.

Serie A - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina, il giorno dopo i calendari, per il nostro campionato con questo titolo: "Juve e Milan subito scintille". La nuova stagione sarà asimmetrica e il ritorno dunque prevederà un ordine diverso rispetto all'andata. Alla quarta giornata i bianconeri sfidano i rossoneri, mentre per i nerazzurri è avvio in discesa. Mou-Sarri, derby in settembre.

Milan - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio per i rossoneri con il titolo seguente: "Diaz sì". Brahim viene confermato e resta con Pioli. Adesso si pensa a Kaio Jorge. Intanto, ecco PSGigio che sarà per 5 anni il portiere dei francesi: "A Parigi punto a vincere tutto".

Hakan Calhanoglu - "Inter, ci penso io agli assist per la LuLa". Queste le parole del turco che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina nell'edizione odierna. L'ex Milan comincia a fare i primi test con Inzaghi e cerca di capire quale sarà la sua collocazione nello scacchiere dell'ex allenatore della Lazio.

Stadi - Altro capitolo molto delicato affrontato nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Con il green pass verso aperture al 50%". La Lega chiede il 100% di spettatori per la prossima stagione, ma al momento non c'è l'accordo con il Governo che frena e studia altre soluzioni per il prossimo futuro .