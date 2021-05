L'apertura del Corriere dello Sport: "Appello a Conte"

A due giorni dalla vittoria del titolo, in casa nerazzurra è già tempo di pensare al futuro, ed il Corriere dello Sport titola: "Appello a Conte". A lanciare l'appello è proprio l'ad Beppe Marotta; "Spero che Antonio resti con noi". Il futuro del tecnico continua a tenere banco, mentre Lukaku festeggia lanciando una stoccata a Zlatan Ibrahimovic: "Inchinatevi al re di Milano".

Fonseca alle strette: "Non mi dimetto" - Ore calde in casa Roma, con un confronto tra la dirigenza ed il tecnico. Il club ha chiesto spiegazioni al portoghese che dal canto suo ha ribadito di non volersi dimettere. Ma nei piani della dirigenza giallorossa per il futuro c'è Maurizio Sarri.

Volata Champions, il segno dei bomber - Per il gran finale di campionato sono tornati tutti, chi da un infortunio, chi è riemerso dalla panchina e chi da un momento di appannamento. Sono tornati i cannonieri per la volata finale alla caccia della zona Champions.