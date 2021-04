L'apertura del Corriere dello Sport: "Donnarumma, il piano Juve"

"Donnarumma, il piano Juve". Apre con il mercato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che si occupa del futuro del portiere rossonero: Paratici - si legge - spiazza il Milan e tratta con Raiola. A giugno l'addio di Szczesny, poi mega ingaggio da dieci milioni per Gigio, che si libererà a zero.

Corsa Champions - In taglio alto si legge: "Volata Champions, il Napoli fa paura". Secondo il quotidiano gli azzurri sono tornati in pole position nella bagarre per le prime quattro posizioni. Nelle ultime sei gare la squadra di Gattuso non ha perso scontri diretti e può recuperare su Milan, Atalanta e Juve. I rossoneri hanno impegni più duri: lunedì affronteranno la Lazio.

Assemblea di Lega - "Dal Pino duro, ma i ribelli non si scusano", titola invece di spalla il quotidiano in merito ai recenti sviluppi in Lega dopo il caos Super League. Attacco ad Agnelli e Marotta: nessuna replica né dimissioni. Ceferin agli scissionisti: "Uscite dalla Superlega o niente coppe". Poco più in basso c'è spazio anche per il futuro societario dell'Inter: "Spunta un fondo USA per il prestito", si legge.