L'apertura del Corriere dello Sport: "Fuga per lo scudetto"

"Fuga per lo scudetto", titola stamane il Corriere dello Sport dopo la vittoria dell'Inter sul Milan che porta i nerazzurri a +4 in classifica. Doppio Lautaro e sigillo di Lukaku, i nerazzurri dominano il derby e travolgono i rossoneri. "Adesso viene il bello", chiosa Antonio Conte, mentre Pioli cerca di tenere alto il morale della squadra: "Ci rimetteremo in piedi".

Roma, finale shock. Ma il rigore non c'è - Il Benevento in dieci uomini per quasi un tempo intero resiste agli assalti della Roma e porta a casa un prezioso zero a zero. Roma che era riuscita a procurarsi anche un calcio di rigore al novanteseiesimo, cancellato poi dal VAR per un fuorigioco. E la Roma resta così al terzo posto, in attesa della sfida di questa sera della Juventus.