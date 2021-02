L'apertura del Corriere dello Sport: "Gattuso, accuse a DeLa"

Che il clima a Napoli non fosse dei migliori ultimamente si era intuito e ieri sera, dopo la vittoria sul Parma, Rino Gattuso si è lasciato andare ad un lungo sfogo, così l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola: "Accuse a DeLa". "Lo rispetto ma sono deluso. Qui non mi sento più a mio agio", le parole del tecnico dei partenopei, che prosegue: "Altri club mi hanno chiamato, ma io non ho mai risposto. La squadra è con me, ma io non ne avevo dubbi".

Scudetto, c'è anche la Roma. Lazio, lezione da Champions - Centro pagina riservato alle due squadre della capitale che ieri si sono imposte su Atalanta ed Hellas Verona. La squadra di Inzaghi si è imposta 3 a 1 a Bergamo, sbloccando subito la gara con un eurogol di Marusic e chiudendo poi con Correa e Muriqi, mentre i giallorossi nel posticipo serale hanno archiviato la pratica Hellas Verona con una sfuriata di 8 minuti nel primo tempo, in cui hanno realizzato tre reti.