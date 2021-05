L'apertura del Corriere dello Sport: "Pirlo benedetto"

"Pirlo benedetto" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Si chiude il campionato, i verdetti: Juventus e Milan in Champions League grazie alle vittorie sul Bologna e sull'Atalanta, Napoli in Europa League a causa del pareggio interno con il Verona di Juric. Roma in Conference League grazie alla differenza reti. Cristiano Ronaldo in panchina. La Juve passeggia a Bologna. Il Milan passa a Bergamo grazie a due rigori di Kessie. E Gattuso saluta.

Campioni d'Italia - "Conte? Serve un progetto top". Festa Scudetto in casa Inter dopo il 5-1 sull'Udinese ma a tenere banco è soprattutto il futuro del tecnico Antonio Conte. Il vice Stellini: sul futuro deve decidere la società.