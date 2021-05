L'apertura del Corriere dello Sport su CR7: "L'ultimo Cristiano"

"L'ultimo Cristiano" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio alla volatona Champions. Tutte le squadre impegnate nella lotta europea in campo domani: Pirlo a Bologna, Pioli a Bergamo e Gattuso in casa col Verona. Senza Champions - scrive il quotidiano - Cristiano Ronaldo pronto a salutare la Juventus. Ma la vittoria con Sinisa potrebbe anche non bastare: sarà divorzio con CR7 con la 'retrocessione' in Europa League.

Oggi tre anticipi - "Ranieri saluta: 'Ciao Samp, è stato bello'": oggi in campo Sampdoria-Parma, l'ultima di Ranieri alla guida del club doriano. Spazio anche a Cagliari-Genoa e Crotone-Fiorentina.