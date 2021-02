L'apertura del Corriere di Torino: "Brutta Juve, ma c'è ancora speranza"

"Brutta Juve, ma c'è ancora speranza": il taglio centrale del Corriere di Torino in edicola questa mattina è tutto per i bianconeri, sconfitti in trasferta dal Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il quotidiano sceglie un'immagine ritraente Cristiano Ronaldo con le mani nei capelli per inquadrare la serata dei ragazzi di Pirlo, colpiti a freddo dopo due minuti e in avvio di ripresa. Il gol nel finale di Chiesa tiene però viva la speranza in ottica qualificazione: si deciderà tutto allo Stadium il prossimo nove marzo.