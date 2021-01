L'apertura del QS su Donnarumma e i rossoneri: "Gigio libero, Milan rischi"

"Gigio libero, Milan rischi". Questo il titolo di apertura in prima pagina del QS nell'edizione odierna. Il portiere dei rossoneri da ieri può accasarsi a costo zero in un altro club, ma i rossoneri sono al lavoro per presentare un'offerta congrua alle richieste da parte del suo procuratore, Mino Raiola. Attesa per i tifosi del Diavolo.