L'apertura di Tuttosport: "Belotti! Urlo Toro. Juve, la carica dei 100"

"Belotti! Urlo Toro. Juve, la carica dei 100". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Con un gol del "Gallo", la formazione di Davide Nicola ha ottenuto un successo importantissimo in chiave salvezza in quel di Udine. Alle 15 invece sarà il momento della Juventus di Andrea Pirlo che all'Allianz Stadium ospiterà il Genoa per proseguire la corsa ad un piazzamento nella prossima Champions League.

Corsa scudetto - Successo esterno ieri sera per il Milan che si è imposto 3-1 sul Parma accorciando il divario, che comunque rimane di otto punti, sull'Inter capolista. Alle 12.30 i nerazzurri di Antonio Conte dovranno rispondere in casa contro il Cagliari. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina del quotidiano: "Milan, furia Champions. 'Inter, tutto da perdere'".