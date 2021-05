L'apertura di Tuttosport: "Frenata Milan! Juve, credici!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in prima pagina con il titolo: "Frenata Milan! Juve, credici!". I rossoneri bloccati a San Siro da un Cagliari già salvo, ed ora costretti a battere l'Atalanta all'ultima giornata. A rischio la qualificazione alla prossima Champions League, con la Juventus pronta ad approfittare di un ulteriore passo falso dei ragazzi di Pioli.

Cairo: "Scusa Appendino" - Sono arrivate le scuse del presidente del Torino, Urbano Cairo, verso il sindaco di Torino, Chiara Appendino. Dopo gli insulti, in un video amatoriale, rivolti al Sindaco, il numero uno granata si è scusato. Da oggi Torino in ritiro, in vista delle sfide a Lazio e Benevento: basterà un punto contro i biancocelesti per ottenere la matematica salvezza.