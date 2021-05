L'apertura di Tuttosport: "Il listone di Allegri"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Il listone di Allegri". Il tecnico è pronto ad iniziare la sua seconda avventura in bianconero ed ha preparato una lista di cinquanta nomi, tra cui chi resterà alla Juventus, chi lascerà Torino e chi invece potrà arrivare (da Donnarumma a Milik). A metà di questa settimana si terrà il summit di mercato, che potrà dare un primo indirizzo alla sessione di calciomercato.

Mancini, ecco la mia Italia - Il CT Roberto Mancini ha diramato ieri la lista dei 28 azzurri che restano in lizza per gli Europei: entro la mezzanotte di domani poi il tecnico dovrà limare la lista e portarla a 26. Non sono mancate le sorprese, tra cui l'esclusione di Moise Kean e l'inserimento di Matteo Politano: tra oggi e domani le ultime valutazioni, sia tecniche che fisiche. Chi invece di tempo non ne ha più è l'Under 21, che stasera affronterà i pari età del Portogallo nel quarto di finale dell'Europeo: chi vincerà troverà la vincente di Croazia-Spagna.

Vazquez-Barak, il ballottaggio - Taglio laterale dedicato al Torino ed ai primi movimenti di mercato in casa granata. Il nuovo tecnico Ivan Juric aspetta un trequartista che potrebbe essere quell'Antonin Barak avuto a Verona e che tanto bene ha fatto nelle ultime due stagioni. Ma il nome nuovo è quello di Franco Vazquez, che si sarebbe offerto: è in scadenza di contratto con il Siviglia.