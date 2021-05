L'apertura di Tuttosport: "Max è tornato. Paratici saluta"

L'edizione odierna di Tuttosport apre stamane in prima pagina con il titolo: "Max è tornato, Paratici saluta". Allegri di nuovo allo Stadium per il match a favore della ricerca sul cancro: pronta l'intesa per il suo ritorno alla Juventus. Chi saluterà sarà invece Fabio Paratici: il capo dell'area tecnica lascerà il posto a Cherubini. Nel frattempo poi non si ferma la UEFA dopo il caso Superlega: stangata in arrivo per Juventus, Real Madrid e Barcellona.

Juric al Toro - Taglio alto dedicato al Torino ed a quello che sarà il nuovo allenatore granata: Ivan Juric. Raggiunto l'accordo con il tecnico croato: contratto triennale a due milioni di euro più bonus. L'annuncio ufficiale arriverà solo dopo la risoluzione del contratto con l'Hellas Verona. In uscita ci sono Simone Verdi e Simone Zaza, mentre in ingresso potrebbe esserci Simy.

Atalanta, tentazione Boga. Shakhtar-De Zerbi: fatto - Primi movimenti di mercato con l'Atalanta che pensa a rinforzare il proprio reparto offensivo con Jeremie Boga, che ha annunciato pochi giorni fa di volere lasciare Sassuolo. Chi Sassuolo l'ha già lasciato è Roberto De Zerbi, da ieri nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk.