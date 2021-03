L'apertura di Tuttosport: "Mercato mondiale!"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: "Mercato mondiale!". Sono tanti i nomi del campionato italiano rilanciati da questa sosta per le nazionali, a partire da Stefano Sensi: un regalo per Antonio Conte che potrà contare sul centrocampista nel rush finale per lo scudetto, dopo che in stagione ha messo a referto sole dieci presenze. Poi la pazza idea di Ibrahimovic, trascinatore della Svezia nelle ultime due gare: giocare fino a 41 anni. In casa Juventus si pensa a Manuel Locatelli, mentre l'Atalanta può godersi un Ilicic ed un Miranchuk galvanizzati dalle proprie nazionali. Chiudiamo con il Gallo Belotti, che ha ritrovato la via della rete, ma che ora spaventa il Torino: o rinnova o su di lui piomba il Milan.

Under 21: Italia-Slovenia, dentro o fuori - Terza partita del girone Europeo per la Nazionale Under 21 di Nicolato, che oggi alle 21.00 affronta i pari età della Slovenia in un match da dentro o fuori: agli Azzurrini servirà una vittoria per passare il turno senza fare calcoli. In caso di pareggio si dovrà aspettare il risultato dell'altro campo, dove la Spagna affronterà la Repubblica Ceca.