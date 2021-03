L'apertura di Tuttosport: "Milan e Juve tifano Dea"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con un titolo sul posticipo di questa sera tra Inter e Atalanta: "Milan e Juve tifano Dea". Il Milan di Pioli, in piena emergenza, ieri ha vinto a Verona con le reti di Krunic e Dalot, portandosi a meno tre dall'Inter capolista, mentre la Juventus, reduce dalla vittoria di sabato è a meno sette ma con una gara da recuperare. Entrambe questa sera tiferanno per l'Atalanta, che con uno sgambetto ai ragazzi di Conte potrebbe infiammare la corsa scudetto.

Morata: "Vi porto ai quarti" - E' un Morata scatenato quello che si è ripreso dal virus che lo aveva colpito e che già contro la Lazio è andato a segno due volte. Ora nel mirino c'è già la Champions League, con la Juventus chiamata in campo domani contro il Porto per ribaltare l'1-2 dell'andata. E dovrà essere lo spagnolo, in compagnia di CR7, a caricarsi la Juventus sulle spalle.



Toro, ti vogliono in B - Titolo forte in taglio alto di prima pagina di Tuttosport. Ieri a Crotone è arrivato il primo ko per Nicola sulla panchina granata, un 4 a 2 che ha visto la prima rete di Antonio Sanabria. Ma sono state tante le polemiche per la direzione arbitrale con Cairo che non ci sta: "Tutti hanno visto, tanti errori contro di noi senza ricorrere al VAR".