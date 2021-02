L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "CR7 non basta"

"CR7 non basta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Pareggio esterno per la Juventus. Nell'anticipo del sabato sera i bianconeri non sono andati oltre l'1-1 sul campo del Verona. Al "Bentegodi" il portoghese ha aperto le danze ma Barak ha riequilibrato il punteggio per la formazione allenata da Ivan Juric.

Oggi tocca all'Inter - Impegno casalingo insidioso per l'Inter. La capolista allenata da Antonio Conte scenderà in campo alle 15 a San Siro contro il Genoa di Davide Ballardini, formazione in forma e che sta attraversando un ottimo momento di forma. Questo il titolo del quotidiano: "Inter, occhio al turbo Genoa".

Caso Toro - Il Torino attende il verdetto. Nella giornata di oggi infatti dovrebbe arrivare la decisione definitiva della Lega anche riguardo alla sfida contro la Lazio di martedì prossimo. La squadra di Davide Nicola è stata colpita duramente dal Covid e non ha giocato la sfida contro il Sassuolo e la quarantena imposta dall'ASL terminerà proprio a poche ore dal match dell'Olimpico. Questo il titolo in taglio basso: "Lazio-Toro, la Lega decide oggi".