L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport su Ronaldo: "CR7 da re a rebus"

Nella sua apertura odierna La Gazzetta dello Sport si focalizza su Cristiano Ronaldo e titola: "CR7 da re a rebus".

La Juventus dopo il flop: Pirlo resterà, addii possibili per Dybala, Ramsey e non solo... Anche Ronaldo divide i tifosi. Non ha garantito l'atteso salto di qualità in Europa. Ha un anno di contratto, lo stipendio pesa troppo: il club rischia un rosso superiore ai 90 milioni del 2020. E pure Messi saluta la Champions.

Milan - "Notte da Diavoli": Europa League, rossoneri a Manchester (18:55). Milan d'emergenza con Leao e Kessie nel tempio United.

Roma - "Esame Shakhtar": Fonseca in Europa League sfida il suo passato (ore 21).

Inter - "Conte e il decalogo scudetto": tra le dieci regole del tecnico, prova peso, poco sesso e videolezioni personalizzate.