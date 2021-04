L'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport sull'Inter: "Conte per chiudere i conti"

vedi letture

"Conte per chiudere i conti", è il titolo scelto questa mattina da La Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto dell'Inter. Domani si riparte, tutti in campo. Caccia al titolo (e non solo). I nove giorni dei nerazzurri: a Bologna, poi Sassuolo e Cagliari a San Siro. Obiettivo: arrivare allo Stadium già campioni. Gli ex: "Fate presto".

Variante Nazionale - "Focolaio Italia": allarme virus sul campionato. Anche Bonucci positivo, gli azzurri in quarantena, il Sassuolo li tiene fuori. C'è il timore di altri casi.

Juventus - "La festa vietata": Dybala, Arthur e McKennie esclusi da derby? Sorpresi dai carabinieri dopo le 22 a casa di Wes. L'ira del club bianconero. E il Toro prova il tridente.

Milan - "Il ritorno di Zlatan": rieccolo in forma e affamatissimo. Così Ibra prepara il gran finale. Condizione in crescita grazie alla Svezia. La Samp è avvisata.

Guerini - "Lotito e la squadra per l'addio a Daniel": in 3000 al funerale, il Papa invia un messaggio. Presente anche Cairo: "Accolto benissimo dai tifosi laziali".

Focus - "Il mercato dei bomber": il Psg non vuole più Icardi, Haaland tra Barcellona e Real. Raiola con il padre del norvegese da Laporta, poi in vista a Florentino.