L'apertura odierna de La Stampa sul ct Mancini: "A un passo da Lippi"

vedi letture

Focus su Roberto Mancini nell'apertura di stamani de La Stampa. Il quotidiano titola: "A un passo da Lippi". L'attuale ct dell'Italia può allungare la serie d'oro in azzurro: 25 partite come il vincitore del Mondiale 2006. L'incognita del campo sintetico e la stanchezza sono le insidie contro la Lituania. A Vilnius terza sfida in una settimana per la Nazionale, valida per le qualificazioni al Qatar 2022.