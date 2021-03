L'Ats blocca l'Inter. CorSera: "Niente Sassuolo ma col Bologna si gioca. I Nazionali non partono"

"L'Ats blocca l'Inter. Niente Sassuolo ma col Bologna si gioca. I Nazionali non partono" scrive il Corriere della Sera oggi in edicola. Il quotidiano analizza la scelta di bloccare l'Inter da parte dell'Ats, avvenuta per evitare il diffondersi di quello che viene ritenuto un focolaio. La Lega A ha preso atto, ha disposto il rinvio con il match che potrebbe essere recuperato il 7 o il 14 aprile, ma ha messo un punto fermo: contro il Bologna il 3 si deve giocare. Alcuni club di A si sono lamentati ma la linea seguita è quella di pochi giorni fa con il Torino. A lamentarsi del rinvio anche alcuni c.t. delle nazionali che vorrebbero avere i giocatori in ritiro per la sosta ma l'Ats è stata categorica. Lunedì è un giorno chiave. Se non dovessero esserci nuovi positivi, il club nerazzurro tornerà ad allenarsi rispettando la quarantena tra casa ed Appiano, difficile però che arrivi il via libera per i nazionali.