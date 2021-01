L'Inter vince e Conte striglia Vidal. Corriere dello Sport: "Pettinato per le feste"

Il Corriere dello Sport si concentra sul caso Vidal, ripreso da Conte: "Pettinato per le feste". Il cileno in avvio ha inspiegabilmente mollato la marcatura di Zanellato, libero di incornare lo 0-1, e poi affondato in ritardo il tackle su Rieca provocando il rigore del 2-2. In mezzo, sì, c'è stato il suo recupero che ha favorito il raddoppio nerazzurro ma la condizione del giocatore è come minimo precaria. Conte infatti non ha esitato a lasciarlo in panchina dopo l'intervallo, sottolineando alla fine che nessuno ha il posto assicurato. Il problema di Vidal è che il tutto si era già verificato con Borussia Moenchengladbach (rigore inutile provocato) e Real Madrid (espulsione dissennata) e infatti ha in buona parte sulla coscienza l'eliminazione nerazzurra dalla Champions. Da capire a questo punto se il centrocampista sarà di nuovo titolare con la Samp o se lascerà il posto a un Sensi in crescendo.