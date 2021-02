L'Inter vince nel segno di Barella. Gazzetta: "Non esiste un italiano che gioca meglio di lui"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport mette in risalto la vittoria dell'Inter a Firenze ma soprattutto la crescita di Nicolò Barella. "L'Inter vince nel segno di Barella. Non esiste un italiano che gioca meglio di lui" scrive il quotidiano. Quarta sfida senza gol subiti per i nerazzurri, che passano per 2-0 in casa della Fiorentina. Il migliore, ancora una volta, è stato Barella: gran gol, giocate di qualità e corsa inesauribile "da coniglietto Duracell. Oggi non esiste un italiano che gioca meglio di lui a calcio". A incidere, oltre all'ex Cagliari, l'ottima prova di Hakimi e la gara di Lukaku, più decisivo in fase di non possesso. Nonostante i “numeri impietosi”, bravo Sanchez in rifinitura, mentre ancora sotto tono Vidal, sostituito dopo un tempo e acciaccato. La Fiorentina, rimaneggiata per via delle tante assenze, non poteva fare di più. Anzi, con un divario di valori tanto palese, è stata bravissima a tenere aperta la gara per un tempo e a sfiorare il pari, una volta in svantaggio: traversa di Bonaventura. Quando l’Inter, dopo qualche impaccio, ha trovato gli spazi per correre, non c’è più stata storia.